Vali Kocabıyık Ulubey'i Ziyaret Etti
1 saat önce
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ulubey ilçesini ziyaret etti.
Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Ulubey
ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam Onur Özaydın
'dan brifing alan Vali Kocabıyık Ulubey 15 Temmuz Anadolu Lisesi
'nde öğrencilerle sohbet etti.
Daha sonra kazı çalışmaları devam eden Blaundus Antik Kenti'ne geçen Kocabıyık, bölge tarihi ve kazıların durumu hakkında bilgi aldı.
Vali Kocabıyık'a Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:08 Kaynak: AA
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