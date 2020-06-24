Vali Kocabıyık: "Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız yok" - Son Dakika

Vali Kocabıyık: "Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız yok"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu, 2 kişinin öldüğü yaralı sayısının yükselerek 22'ye ulaştığı kazada hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu, 2 kişinin öldüğü yaralı sayısının yükselerek 22'ye ulaştığı kazada hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Vali Kocabıyık, "Şoförün uyuduğuna dair bir gelişme yok. Bilir kişi raporu henüz çıkmadı" dedi.

Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi


Kaza sabah saatlerinde Banaz-Uşak yolu Karlık köyü mevki'inde meydana geldi. Yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför ve yardımcı şoför vefat ederken, 18 olan yaralı yolcu sayısı 22'ye yükseldi. Kazanın ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara ziyarette bulundu. Yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kocabıyık, ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.


"Ağır yaralımız yok"


Vali Kocabıyık yaptığı açıklamada, "Olay sabah 04.00'a karşı oldu. Biz hemen haberi aldık. Çok hızlı bir şekilde hastalarımızı Uşak Devlet Hastanesi, ve özel hastanelere sevk ettik. Şoför ve yedek şoför olmak üzere 2 vatandaşımızı kaybettik. Ancak bizi teselli eden, yolcular arasında hiç kayıp yaşanmaması ve Allah'a şükür hiç ağır yaralımız yok. Toplamda 22 yaralımız vardı. 8 vatandaş taburcu edildi" ifadelerinde bulundu.


Yaralı vatandaşların tedavilerinin sürdüğünü belirten Vali Kocabıyık, kayıp olmadığını da sözlerine ekledi.


"Şoförün uyuduğuna dair net gelişme yok"


Vali Kocabıyık şoförün seyir halindeyken uyuyakaldığı iddiaları hakkında ise şunları söyledi:


"Şu anda şoförün uyuduğuna dair bir gelişme yok. Net bir şey söyleyemem ama, otobüs seyir halindeyken öndeki kamyona arkadan çarpmış. Muhtemelen şoför bir an dalmış olabilir ama henüz bilir kişinin raporu çıkmadı, kaza raporu çıkmadı. O yüzden pek bir şey söyleyemeyiz."


Öte yandan Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş eşlik etti. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Sabah, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Kocabıyık: 'Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız yok' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:43 Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 21:19:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Kocabıyık: "Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]