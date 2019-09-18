Son Dakika Haberleri: Vali kontağı çevirdi, silajlık mısır hasadı başladı
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Vali kontağı çevirdi, silajlık mısır hasadı başladı

1 saat önce

Sivas'ta silajlık mısır hasadı, bizzat Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından kullanılan traktörle başladı.

Vali kontağı çevirdi, silajlık mısır hasadı başladı, System.String[]

Sivas'ta silajlık mısır hasadı, bizzat Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından kullanılan traktörle başladı.


Sivas'ta Silajlık Mısır Tarla Günü Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, mısır hasat makinesinin direksiyonuna geçip kontağı çevirerek yılın ilk hasadını gerçekleştirdi. Programda konuşan Vali Ayhan, Sivas'ta 3'lü bir gelişim modeli üzerinde yoğunlaştıklarını kaydederek, "Bunlar; tarım, sanayi ve turizm. Buna yönelik bir yol haritası çizdik. Tarımda yenilenme, çiftçinin yeni bilgilerle tanışması, ürün çeşitliliği ve küçük dokunuşlarla mevcut potansiyellerini daha üst seviyeye nasıl taşıyabiliriz? Buna yönelik yoğun çalışmalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de kaba yem açığının giderilmesi. Hayvancılıkta işin ana maliyeti yem. Bu kaba yem açığını giderdiğimiz takdirde ilimizdeki tarım ve hayvancılık gelişimini daha da arttırmış olacağız" dedi.


Programa; Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve diğer davetliler yer aldı. - SİVAS

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
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