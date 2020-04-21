Vali kontrol noktalarını inceledi - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Karabük- Kastamonu Karayolu Çevriköprü mevkisinde bulunan ve il sınırlarına taşınan kontrol noktalarında incelemelerde bulundu.



Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile birlikte Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan ve Eskipazar Aslanlar mevkisine taşınan Polis Kontrol Noktası ile Karabük-Kastamonu Karayolu önünde bulunan ve Toprakcuma Jandarma Karakolu önüne taşınan Polis Kontrol Noktalarında denetimlerde bulanan Vali Gürel, uygulama noktalarında görevli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekiplerine görevlerinde başarılar dileyerek, 7 gün 24 saat esasına göre ilimize giriş yapan tüm araçların ve içindeki yolcuların kontrol edilmesi talimatında bulundu. - KARABÜK