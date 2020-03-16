Vali Köşger: " Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test çalışmaları devam ediyor"

AYDIN - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs şüphesi ile gözetim altına alınan 23 kişiden 22'sinin testlerinin negatif çıktığını, bir kişinin ise test çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

"Kurumlarımız gerekli tedbirleri en üst seviyede alıyorlar"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da korona virüse karşı alınan tedbirler ve Aydın'daki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Valilik Makamındaki toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Garnizon Komutanı Albay Mesut İnan, Efeler kaymakamı Cemal Şahin ve İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ile açıklama yapan Vali Köşger, Aydın'da korona virüse karşı yürütülen kamu hizmetleri ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Vali Köşger, "Ülkemizde dünyaya örnek teşkil edecek şekilde korona virüs salgını ile ilgili ciddi bir şekilde çalışma yürütüldü. ve ülkemiz dünyada bu salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Bugün itibari ile Sağlık Bakanımızın açıkladığı 18 vakadan bahsediliyor. Çok şükür ülkemizde şu ana kadar bir ölüm vakası olmadı. Şu ana kadar ilimizde 23 şüpheli vaka tespiti var. Bunların teste gönderilen 23 vakadan 22'si negatif olarak geldi. Dün gece Çine ilçemizden gönderilen bir vakayla ilgili de çalışmalar devam ediyor, onun da negatif olacağını umut ediyoruz. Kamu kurumlarımız gerekli tedbirleri en üst seviyede alıyorlar. Kurumlarımızda herhangi bir materyal malzeme eksikliği bulunmamaktadır. Maske ve diğer materyaller başta olmak üzere ne lazımsa en seri şekilde temin edilmekte ve ilgili arkadaşlara iletilmektedir. Bu yönde sosyal medyada farklı yorumlar yer alsa da ilimizde sağlık gereçleri ile ilgili herhangi bir eksik yoktur. Biz vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Bugün itibari ile eğlence kurumları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın uygulamalarına paralel olarak ilimizde de uygulandı ve ilimizde de eğlence mekanları kapatıldı" dedi.

" Umre'den dönen vatandaşlarımız takip ediliyor"

Vali Köşger, umreden dönen vatandaşların gerekli kontrollerinin ve takiplerinin yapıldığını ifade ederek, "01 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar 408 vatandaşımız umreden dönüş yaptı. Bu vatandaşlarımızın her biri Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından takip edildi. Umreden dönen 408 vatandaşımızdan şu ana kadar sıkıntılı bir durum ortaya çıkmadı. Dün itibari ile umreden dönen 241 vatandaşımız evlerine döndü. Bunların da evlerinde takipleri yapılıyor. Bunların takibi 14 gün süre ile yapılacak. Tabi umreden dönen vatandaşlarımız Ankara ve Konya'da karantinaya alınırken, neden Aydın'dakiler alınmadı diye söylemler var. Aydın'dakiler değil sadece tüm Türkiye'de o saat itibari ile yurt dışından dönen şahıslar, karantinaya alınmadı. Karantinaya alınma tedbiri daha sonra alınmış bir karar. Umreden dönen bir vatandaşımızın testinin pozitif çıkması sonrasında alınmış bir karar. Şu an itibari ile Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalı ile değil ama özel sektör kanalı ile 168 tane umreci var, dönmesi bekleniyor ve bunlar döndüğü zaman Ankara ve Konya'da karantinaya alınacaklar" diye konuştu.

Korona virüs konusunda rehavete kapılınmaması gerektiğini belirten Vali Köşger, vatandaşların hijyenle, 14 gün kuralı gibi sağlıkla ilgili tavsiyelere, tedbirlere riayet etmeleri gerektiğinin altını çizdi.