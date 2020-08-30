Vali Köşger, balkonlarında İstiklal Marşı okuyan İzmirlileri eşlik etti - Son Dakika

İZMİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalı sırasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik konutunun balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger birlik ve beraberlik mesajı vererek İzmirlileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda evlerinin balkonunda İstiklal Marşı okumaya davet etti. Vali Köşger'in davetinin ardından saat 21.00 sıralardında İzmirliler evlerinin balkonlarına çıkarken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise eşi Fatma Köşger ile birlikte Valilik konutunun balkonuna çıktı. Köşger çifti, İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından Vali Köşger basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: