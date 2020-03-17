Vali Köşger; "Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Köşger; 'Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır' - Son Dakika

Vali Köşger; "Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır"

7 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger;

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Köşger, mesajında; " Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümünü kutlamanın ve vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin "Şehitler Günü" nü idrak etmenin milli gururunu yaşıyoruz. Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren emsalsiz bir kahramanlıktır. Bu zaferle, vatanımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine 'Çanakkale geçilmez' dedirten Kars'tan, Ordu'dan, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Konya'dan, Aydın'dan, Halep'ten, Şam'dan, İdlib'den, Kosova'dan, Anadolu ve Rumeli'nin her yerinden gelen kahramanlarımız; birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Çanakkale Destanının ölümsüz kahramanları; Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır.


Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci kurtuluş savaşında da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır.


Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir.


Tarihte büyük bir savaşın cephesi olan Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır. Onun için Çanakkale Zaferi'ni sadece mazide kalan bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz muasır medeniyetler üstü yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir.


Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstereceğiz. Bir yandan cumhuriyetimizi istikbale, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, aramızdaki ihtilafları giderip ittifak noktalarımızı güçlendirdikçe, Türkiye gelecekte hak ettiği gerçek yeri mutlaka alacaktır. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında         
14:16
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:18:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Köşger; "Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]