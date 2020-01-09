Vali Köşger'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Köşger'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika

Vali Köşger'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

6 saat önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesinin ve bu günün 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaya başlanmasının 59.yılının kutlanacağını kaydeden Vali Köşger mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir kamuoyu denetim aracı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir.


Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir.


Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı basınımızın, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir. Basının ulaştığı bu seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir.


Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan başta Aydın'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.


Bu vesileyle, büyük bir gayretle çalışan ve görevlerini fedakarca yerine getirmeye çalışan gazetecilerimize Aydın'a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, meslek ahlakı, bilinci ve gayreti içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyor ve görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum." - AYDIN

Gazeteciler Günü, Selim Köşger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
18:03 Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika
18:02 Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Son Dakika
18:00 Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı - Son Dakika
17:59 Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:59 Uyuşturucudan yargılanan 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:06:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Köşger'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]