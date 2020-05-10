Vali Köşger'den 110 yaşındaki Anahanım anneye ziyaret - Son Dakika

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 110 yaşındaki Anahanım Kemer'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger Anneler günü dolayısıyla Ata Mahallesi'nde yaşayan yaşlı çınarlardan 110 yaşındaki Anahanım Kemer'i evinde ziyaret etti. Ziyarette çiçek ve hediyeler veren Vali Köşger ve eşi Fatma Köşger Anahanım Kemer ile bir süre sohbet etti.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, gerçekleştirilen ziyaretle ilgili olarak, "Bugün ilimizde yaşayan yaşlı çınarlarımızdan 110 yaşındaki Anahanım Kemer'i anneler günü olmasından dolayı ziyaret ettik. Halini hatırını sorduk. Bu vesile ile tekrar başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere cennetle müjdelenen, baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.



110 yaşındaki Anahanım Kemer ise Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger'i ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN