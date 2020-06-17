Vali Köşger'den ADÜ Rektörü Aldemir'e veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Aydın Valisi olarak yaklaşık üç yıllık görev süresinin ardından İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek, Aydın'ın kalkınmasına yönelik yürütülen iş birliği için kendisine teşekkür etti.



Veda ziyaretinde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz ile Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe de hazır bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aldemir, görevi süresince Aydın iline sağladığı katkılardan dolayı Vali Yavuz Selim Köşger'i tebrik ederek, Aydın'ın kalkınmasına yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için ADÜ'ye verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Rektör Aldemir, bilim yuvası olan üniversitelerin üretilen bilginin sahaya yayılması, itici ve geliştirici güç olarak topluma ışık tutması bakımından önemli misyonu olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların bu bilgiden istifade etmesi için tüm paydaşların bir arada olduğu projelere hayat vermeye devam edeceklerini söyledi.



En kıymetli unsurun insan olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz Selim Köşger ise, "Her zaman söylediğimiz bir şey var, ülkemizin en büyük zenginliği insan sermayesidir. İnsan sermayesini en nitelikli hale getirmek ve onu zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirerek daha donanımlı hale getirmek için devletin bütün kurumları gayret içindeyiz. İnsan sermayesi konusunda en önemli etkenlerden biri de Üniversitemiz. Üniversitemizin akademik katkılarını alarak insan sermayesini daha nitelikli hale getiren projeler üretmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de Aydın ve ADÜ, iş birliği içinde çalışmalarına devam edecektir." dedi.



Ziyaret, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, yeni görevinde Vali Yavuz Selim Köşger'e başarılar dileyerek, ADÜ hediyelerinden takdim etmesiyle son buldu. - AYDIN