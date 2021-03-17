Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi

17.03.2021 18:02
Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi, System.String[]

Son dakika haberleri... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bayraklı'daki bir alışveriş merkezinde mağazaları tek tek gezerek, alınan tedbirleri inceledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bayraklı'daki bir alışveriş merkezinde mağazaları tek tek gezerek, alınan tedbirleri inceledi. Köşger, "Herkesin başına bir polis dikemeyiz. Vatandaşlar, tedbirlerini kendisi almalı" dedi.

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir Valiliği bir alışveriş merkezinde denetim gerçekleştirdi. Denetime katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alışveriş merkezi içerisindeki mağazalara girerek, alınan önlemleri yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla da sohbet eden Köşger, koronavirüs kapsamında uyulması gereken tedbirleri hatırlattı. Köşger, "Turuncu grupta olmaya devam ediyoruz ama vaka sayılarımız artıyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricam, öncelikle sağlığımızı düşünelim, kurallara uyalım. İzmir'de, artış trendi biraz yavaşlamakla beraber devam ediyor. Vaka sayısı 100'ü geçtiği takdirde kırmızı gruba gireceğiz ve yasaklardan etkilenmemiz söz konusu. Tüm ülke genelinde bu artış devam ederse yeniden farklı tedbirler zaruriyeti ortaya çıkar. O nedenle öncelikle kendi sağlımızı düşünerek, vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesini bekliyoruz" dedi.

'14 BİN KİŞİYLE DENETİM YAPIYORUZ'

İzmir'deki vatandaşların kurallara uyduğunu gözlemlediğini belirten Vali Köşger, "Pandemi bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Vatandaşlar da sıkıldı. Maske konusunda sorun yok, mesafe konusunda da bugün denetimlerimizde uyulduğunu gözlemledik. Hafta sonu mesire alanlarında, Kordon'da, kentin işlek olduğu noktalarda biraz sorunlar yaşanıyor. Denetimler devam ediyor. Denetlemeyle ilgili 13 binlik bir ekibin oluşturulması öngörülmüştü. Biz, o rakamı da aştık. 14 bin kişi ile denetleme yapıyoruz. Herkesin başına bir polis dikemeyiz. Herkesin kendi sağlığını kendisi koruması gerekir" dedi.

ARTIŞ YAVAŞLADI

Kentteki hastane doluluk oranları hakkında da bilgi veren Köşger, şöyle konuştu: "Hastane doluluk oranı yüzde 50. İlk zamanki gibi hızla artmıyor. İlk günkü artış trendi yavaşladı. Çok şükür, İzmir hızlı gitmiyor. Hastanelerle ilgili bir sıkıntımız yok. Çalışanlarımız, cansiparane bir şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Yatak kapasitesi, yoğun bakım, yeterli düzeyde, bir sıkıntımız yok. Bizim hedefimiz, mavi renkli şehirler arasına girmek. Tamamen serbestleşmek. Yaz sezonu, turizm sezonu geliyor. Bütün sektörleri düşünmek lazım. Hizmet sektörü de pandemiden en çok etkilenen sektörlerden. Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin. Rakamları yükseltip daha kötü duruma gelmeyelim."

Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi

Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliği, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Vali Köşger'den AVM'de koronavirüs denetimi - Son Dakika


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