Vali Köşger'den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Köşger'den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı - Son Dakika

Vali Köşger'den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı

6 saat önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Korona virüs salgını dolayısıyla Aydınlı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Vali Köşger'den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Korona virüs salgını dolayısıyla Aydınlı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.


Vali Köşger sosyal medyadan yaptığı uyarıda, "Son zamanlarda açıklanan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların çoğunluğu belirti göstermiyor. Ne yazık ki hastalık hiç belirti göstermediği için kendini risk grubunda saymayıp, toplum içinde sürekli hareket halinde olan bu kişiler tarafından hızla yayılıyor. Herkes sanki hastaymış gibi kendini kısıtlarsa bu kritik eşikte salgını kontrol altına alabiliriz. Lütfen evde kalınız. Toplum içindeki hareketlerinizi minimuma indiriniz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:18 Kaynak: İHA

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