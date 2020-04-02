Vali Köşger'den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı - Son Dakika

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Vali Köşger'den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı
6 saat önce
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Korona virüs salgını dolayısıyla Aydınlı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Korona virüs salgını dolayısıyla Aydınlı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.
Vali Köşger sosyal medyadan yaptığı uyarıda, "Son zamanlarda açıklanan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların çoğunluğu belirti göstermiyor. Ne yazık ki hastalık hiç belirti göstermediği için kendini risk grubunda saymayıp, toplum içinde sürekli hareket halinde olan bu kişiler tarafından hızla yayılıyor. Herkes sanki hastaymış gibi kendini kısıtlarsa bu kritik eşikte salgını kontrol altına alabiliriz. Lütfen evde kalınız. Toplum içindeki hareketlerinizi minimuma indiriniz" açıklamasında bulundu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:18 Kaynak: İHA
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