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Vali Köşger'den bayram mesaisi - Son Dakika

Vali Köşger'den bayram mesaisi

20.07.2021 17:37
Vali Köşger'den bayram mesaisi, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayramlaşma programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayramlaşma programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bayram namazının ardından huzurevi sakinleri ile kahvaltıda bir araya gelen Vali Köşger, şehit ailelerini de ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bayram namazını takiben ilk olarak Konak ilçesindeki Hisar Camiinde vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra eşi Fatma Köşger ile birlikte Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılan Vali Köşger, bayram kahvaltısını huzurevi sakinleriyle yaptı. Vali Köşger, bayramlaşma programında şehit ailelerini de yalnız bırakmadı.

"Büyüklerimizin duasını almayı ihmal etmeyerek buralara geldik"

Huzurevinde yaptığı konuşmada, bayramın ilk gününde gelenek ve göreneklere uygun olarak büyükleri ziyaret ettiklerini kaydeden Vali Köşger, "Biz, tarih boyunca iftihar edecek tabloları yaşamış, büyük bir milletin evlatlarıyız. Bu gelişigüzel bir tablo değil. Çocuklarımızı, gençlerimizi; vatana, millete, mukaddesata bağlı şekilde yetiştirerek, büyüklerimizin duasını almayı ihmal etmeyerek buralara geldik. Yaşlılarımızın birikimini, gençlerimizin dinamizmi ile birleştirerek bugünlere ulaştık. Bugün burada bulunmamız da bu örfün gereğidir" dedi.

"Avrupa'da en sosyal devletlerden biri Türkiye'dir"

Devletin, son zamanlarda 'sosyal devlet' olmanın gereği olarak hiçbir alanı ihmal etmemeye çalıştığını dile getiren Vali Köşger, "Bu kapsamda, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz, engellilerimize bütün imkanları seferber ediyoruz, yaşlılarımız için hiçbir hizmeti esirgemiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mutlu olması için büyük gayret sarf ediliyor. İddia edebilirim ki; Avrupa'da en sosyal devletlerden biri Türkiye'dir. Bu vesileyle devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, devletimizi bugünlere getirenlerden Allah razı olsun. Sohbetlerimiz sırasında öğrendim. Burada devletimizin çeşitli kademelerinde görev almış, emek sarf etmiş büyüklerimiz var. Sizlerin de alacağı hayır duaları var" diye konuştu.

"Toplum sağlığı için elzem"

Pandemi tedbirleri nedeniyle karşılaştıkları serzenişlere de değinen Vali Köşger, korona virüsten etkilenen huzurevleri başta olmak üzere, hayatın pek çok alanında yapılan tüm çalışmaların ve alınan tüm tedbirlerin toplum sağlığı için elzem olduğunu ifade etti. Vali Köşger, pandemi koşullarının iyiye gitmesi durumunda, ilerleyen dönemde huzurevi sakinleri ile daha sık bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Şehit aileleri unutulmadı

Huzurevi programının ardından şehit ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştiren Vali Köşger önce, 2017 yılında Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Komiser Pilot Abdullah Ortanca'nın, ardından da geçen haziran ayında görevli bulunduğu Kars'ta şehit olan Jandarma Astsb. Kd. Çvş. Egemen Öztürk'ün ailesi ile bir araya gelerek sabır dileklerini yineledi. - İZMİR

Vali Köşger'den bayram mesaisi
Vali Köşger'den bayram mesaisi
Vali Köşger'den bayram mesaisi
Vali Köşger'den bayram mesaisi
Vali Köşger'den bayram mesaisi
Vali Köşger'den bayram mesaisi
Vali Köşger'den bayram mesaisi

Yavuz Selim Köşger, Bayram, Şehit, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Köşger'den bayram mesaisi - Son Dakika


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