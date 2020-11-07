Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı - Son Dakika

Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı

07.11.2020 00:13
Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen orta ve ağır hasarlı ev sahiplerinin kira ve taşınma başvurularını kaymakamlıklardaki ve mahallelerdeki irtibat ofislerine yapabileceğini bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen orta ve ağır hasarlı ev sahiplerinin kira ve taşınma başvurularını kaymakamlıklardaki ve mahallelerdeki irtibat ofislerine yapabileceğini bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bayraklı başta olmak üzere tüm ilçelere hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen orta ve ağır hasarlı ev sahipleri/kiracılar taşınma ve kira başvurularını Bayraklı'da mahalle irtibat ofislerine diğer ilçelerde kaymakamlık irtibat ofislerine yapabilirler."

Selim Köşger, Sosyal Medya, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı - Son Dakika


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