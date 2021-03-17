Vali Köşger'den dinamik denetim - Son Dakika

Vali Köşger'den dinamik denetim

17.03.2021 17:23
Vali Köşger'den dinamik denetim, System.String[]

İzmir'de korona virüs denetimi yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, korona virüs haritasında turuncu grupta yer alan kenti mavi gruba taşımayı hedeflediklerini belirtti.

İzmir'de korona virüs denetimi yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, korona virüs haritasında turuncu grupta yer alan kenti mavi gruba taşımayı hedeflediklerini belirtti. Hizmet sektörü için konuşan Vali Köşger, "Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin. Az olsun ama sürekli olsun. Bir anda hırs yapıp çok müşteri alarak rakamları fırlatıp sonra da daha kötü bir pozisyona geçmeyelim" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde korona virüs denetimi yaptı. Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri konulu genelge kapsamında düzenlenen denetimde Vali Köşger, mağaza ve kafelere girerek tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Vali Köşger, korona virüs haritasında turuncu grupta yer alan kenti mavi gruba taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, "İzmir'de ilk günlerdeki artış trendi yavaşladı. Bizden daha hızlı artan şehirler var ama aşağıya doğru düşürmemiz lazım. Bizim hedefimiz mavi alana geçmek. Yaz geliyor, turizm sezonu geliyor. Dünyada turizm sektörünün baktığı kriterler var. O kriterleri yakalayalım. Avrupa Birliği, 100 binde 20 (vaka) kriteri koymuş. Biz onun çok üzerindeyiz. Sezon yaklaşırken onu yakalamamız lazım. Hizmet sektörü, pandemiden en çok etkilenen sektör. Onların da kurallara riayet ederken daha titiz davranmalarını bekliyoruz. Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin. Az olsun ama sürekli olsun. Bir anda hırs yapıp çok müşteri alarak rakamları fırlatıp sonra da daha kötü bir pozisyona geçmeyelim.

"Herkesin başına bir polis dikemeyiz"

Vali Köşger şöyle devam etti:

"İzmir, korona virüs haritasında turuncu grupta olmaya devam ediyor ama artıyor (vaka sayısı). Bütün vatandaşlardan rica ediyorum; öncelikle kendi sağlığımızı düşünelim. Kurallara uyalım, sayıyı daha aşağıya çekmeye çalışalım. Artış trendi yavaşlamakla birlikte devam ediyor. 100'ü (100 bin kişide) geçtiğimiz takdirde kırmızı gruba girip bir üst kategorideki yasaklardan etkilenme durumu söz konusu olur. Ülke geneli, bu artış trendi ile devam ederse yeniden farklı tedbirler alma zarureti ortaya çıkabilir. İzmirli vatandaşlarımızın kurallara uymaya çalıştığını gözlemliyorum. Vatandaşlar sıkıldı, onu kabul ediyoruz. Vatandaşlarımız bir yıldır tedbirlerle yaşıyor. Hafta sonu mesire alanlarında, Kordon'da, İnciraltı'nda sorunlar yaşanıyor. Kentin işlek meydanlarında sıkıntılar olabiliyor. Denetlemeler devam ediyor. Denetlemeyle ilgili 13 bin kişilik bir ekip oluşturulması öngörülmüştü ama biz o rakamı da aştık. 14 bin civarında denetleme belediye zabıtaları ile sahada denetleme yapmaya çalışıyor. Ancak herkesin başına bir polis dikemeyiz. Herkesin kendi sağlığını kendi koruması lazım." Vali Köşger, hastanelerde kapasite sorununun olmadığını da sözlerine ekledi. - İZMİR

Vali Köşger'den dinamik denetim
Vali Köşger'den dinamik denetim
Vali Köşger'den dinamik denetim
Vali Köşger'den dinamik denetim
Vali Köşger'den dinamik denetim

Yavuz Selim Köşger, Turizm, Altın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger'den dinamik denetim - Son Dakika


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