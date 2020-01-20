Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret - Son Dakika

Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Yavuz Selim Köşger, bir süre önce Aydın'da göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin sürdürüldüğü yeni binada bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger'e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurum yetkilileri tarafından bilgi verildi. - AYDIN

Osman Açıkgöz, Selim Köşger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
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