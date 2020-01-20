Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret - Son Dakika

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Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret
6 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Yavuz Selim Köşger, bir süre önce Aydın'da göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin sürdürüldüğü yeni binada bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger'e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurum yetkilileri tarafından bilgi verildi. - AYDIN
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