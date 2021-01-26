Vali Köşger'den İzmir'deki depremin ardından yıkılan 33 okulla ilgili açıklama

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilip yıkılan 33 okulun yeniden yapım sürecinin başlayacağını söyledi. Vali Köşger, deprem nedeniyle iş yeri zarar gören esnafa da toplam 5 milyon TL yardım yapılacağını açıkladı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bugün toplantı düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) Başkanı Zekeriya Mutlu katıldı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Vali Köşger, depremde hasar gördükleri için yıkılan 33 okulun yeniden yapım sürecinin Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla başlayacağını söyledi. Köşger, depremde iş yeri zarar gören esnafa da toplam 5 milyon TL yardım yapılacağını bildirdi.

'İZMİR'İN EĞİTİMİNİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇİN GAYRET SERGİLİYORUZ'

Vali Köşger, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarıyla bir araya geldik. İzmir depreminin yaralarını sarma noktasında çok önemli kararlar alındı. Depremden sonra İzmir çok güzel bir duruş sergiledi. Türkiye'ye örnek olacak bir birliktelik sergiledi. Kısa sürede İzmir'in yaralarını sarma konusunda inisiyatif alındı. Bugün aldığımız karar, deprem sonrasında yıkılan 33 okulun bir an önce yapılıp tekrar eğitim hayatına kazandırılmasıyla ilgili bir çalışma yürüttük. Depremden önce 50 okulu devlet olarak yıkmıştık, onların çalışmaları halen devam ediyor. Deprem sonrası yıkılan 33 okulu İzmirli iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve büyükşehir belediyemiz ile birlikte ayağa kaldıracağız. İzmir'de eğitim hayatının sekteye uğramaması için gerekli tedbirleri almaya çalışacağız. İzmir'in eğitimi Türkiye'ye örnek olacak seviyede ve bugüne kadar o seviye muhafaza edildi. Bundan sonra daha iyi hale getirmek için birlik, beraberlik içinde gayret gösteriyoruz. Bugün görev dağılımı yapıldı, arkadaşlarımız görevler üstlendi. Kısa sürede okullar tamamlanmış olacak."

'KRİZ DÖNEMİNDE ESNAFIN YARASINA MERHEM OLACAK'

Vali Köşger, "İkinci bir husus, depremin yaralarını sarmayla ilgili faaliyetler yürütülüyor. Devletimiz her anlamda elini tüm ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza uzatıyor. Kimseyi aç açıkta bırakmadık. Tüm birimler elinden geleni yapıyor. Bu noktada zarar gören esnafımızın yaralarına merhem olacak tedbirler geliştirmeye çalışıyoruz. Daha önce küçük esnafımıza yönelik 5 milyon lira kaynak aktarılmıştı. Şimdi de 5 milyon liralık kaynak, durumu biraz daha iyi olan esnafımızı rahatlatacak. Gördükleri zararı oranlayarak dağıtmak üzere bir kaynak oluşturuldu. Bu işe emek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve katkı sağlayan odalarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Zararın tamamını karşılamamız mümkün değil ama küçük de olsa onların bu kriz döneminde yaralarına merhem olacak bir çalışma yürütüldü. İzmir'in çok daha iyi günler göreceğini düşünüyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettirdiğimiz sürece İzmir ve ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.