Vali Köşger'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı mesajı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Köşger, mesajında, 9 Eylül'ün Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını dünyaya kanıtladığını kaydetti.

Aziz milletin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlık göstererek verdiği mücadelenin zaferle taçlandığını hatırlatan Vali Köşger, zorlu bir coğrafyada var olabilmenin temel koşulunun mazi ve istikbali doğru okumaktan geçtiğini vurguladı.

Sadece 9 Eylül 1922'yi değil, 15 Mayıs 1919'u da bütün kodlarıyla öğrenmek ve bir tarih bilinciyle değerlendirmek gerektiğine işaret eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bugün bölgemizde ve gönül coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, bir asır önce vatanımıza karşı başlatılan mütecaviz hamleleri uluslararası paylaşım savaşına dönüştürenlerin bu beyhude emellerinden vazgeçmediklerini göstermektedir.

Hiç şüphesiz ki Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kurum ve kuruluşlarıyla kendisini hedef alan bu beyhude gayretleri bir kez daha boşa çıkaracaktır. En zor zamanlarında bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini göstermiş olan Türk milleti, bugün karşılaşılan zorlukları ve gelişme yolunda önüne çıkabilecek engelleri geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde, yine aynı güçle aşacaktır."

Milletin birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık geleceğe el ele yürümeye devam edeceğine inandığını belirten Köşger, mesajını şöyle tamamladı:

"Ecdadımızın bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek vermiş olduğu destansı mücadelenin son aşaması olan İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, Hasan Tahsin'i, Yüzbaşı Şerafettin ve arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."