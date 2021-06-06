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Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde - Son Dakika

Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde

06.06.2021 16:19
Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk programı kapsamında geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapılan Efes Tarlası Yaşam Köyünü ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk programı kapsamında geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapılan Efes Tarlası Yaşam Köyünü ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Vali Köşger ve beraberindekilere Efes Tarlası Yaşam Köyünü gezdirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in daveti üzerine Efes Tarlası Yaşam Köyünü ziyaret etti. Efes Tarlası Yaşam Köyünü ziyaretinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve ilçe protokolü eşlik etti.

Efes Tarlası Yaşam Köyünde Tohum Merkezi, Toprak Okulu, Toprak Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, plantasyon alanlarını gezen Vali Köşger'e Başkan Sengel bilgi verdi. Kadın Üretici Pazarını da ziyaret eden Vali Köşger, kadın üreticilerden de ürünleri hakkında bilgi aldı. - İZMİR

Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde
Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde
Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde
Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde

Yavuz Selim Köşger, Selçuk, İzmir, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger Efes Tarlası Yaşam Köyünde - Son Dakika


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