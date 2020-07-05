Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu

Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger Foça İlçesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger Foça İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Köşger ilçede yıllardır kapalı olan Foça (Fransız) Tatil Köyü, işletmesinde hukuki sorunlar bulunan Pollen Tatil Köyü, restore edilen Öğretmen Evi ve yeniden değerlendirme bekleyen eski Devlet Hastanesi binalarını gezdi.
İzmir Valisi Köşger; ziyaretine, İzmir Valiliğince tarihi özellikleri korunarak restore edilen ve halen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan eski Öğretmen Evi'ni gezerek başladı. Bina restorasyonunu ve yeni kullanım halini beğenen Vali'nin mevcut toplantı salonunun resmi kurumlarca sunum ve küçük çaplı toplantılar içinde kullanılması için talimat verdiği öğrenildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve bazı belediye meclis üyeleri ile il ve ilçe yetkililerinin eşlik ettiği Vali Köşger'in ikinci durağı Foça Küçükdeniz Limanı sahilindeki eski Devlet Hastanesi binası oldu. Buradaki değerlendirmelerde binanın hem Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi hemde Halk Eğitim Merkezi'nin kurs birimleri olarak düznelenmesi yönünde çalışma yapıldığı bildirildi. İzmir Valisinin üçüncü durağı 2005 yılından beri kapalı ave atıl durumda olan, ihalesi iki defa iptal edilen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden ünlü Foça(Fransız) Tatil Köyü oldu. Tesisleri ve sahil kesimini inceleyen Vali Köşger Foça Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İzmir İl Turizm Müdürü'nden süreç ve durum hakkında bilgi aldı. Vali ve heyetinin son durağı ihalesi ve işletmesinde hukuki sorunlar olduğu öğrenilen Pollen Tatil Köyü oldu.
Yetkililerden bilgi alan ve incelemelerini tamamlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Pollen tatil Köyü'nün ardından Bergama'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Selim Köşger, Foça İlçesi, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 03:42 Kaynak: DHA

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