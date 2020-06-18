Vali Köşger görevine başladı - Son Dakika

Aydın Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger görevine başladı.

Köşger, Aydın'dan, valilik binası önünde düzenlene törenle uğurlandı. Uğurlamaya gelenlere hitap eden Vali Köşger, görev süresi içinde Aydın'ı daha ileriye taşıma gayreti içinde olduğunu söyledi.

Yavuz Selim Köşger, çalışmalarında destek verenlere teşekkür ederek, "Her yönüyle son derece uyumlu bir çalışma ortamı oldu. Siyasi partiler için de öyle. Burada yine bütün arkadaşlarımızı bir arada görüyoruz. Aydın size emanet. Bu birlik ve beraberliği devam ettirin." dedi.

Kapısının her zaman Aydın halkına açık olduğunu da sözlerine ekleyen Köşger, kentten kara yoluyla ayrıldı.

İzmir'deki karşılama

İzmir'e ulaşan Köşger, İzmir Valiliği önünde polis tören mangasınca karşılandı.

Vali yardımcıları, daire amir ve müdürleriyle bir araya gelen Vali Köşger, ardından makamına geçti.

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Ege'nin incisi ve Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin ekonomik anlamda çok önemli şehirlerinden, liman şehri İzmir'i bulunduğu noktadan daha ileriye, daha güzel bir noktaya taşımak niyetiyle 'Bismillah' diyoruz. Allah utandırmasın. Temennimiz odur. Bu bir bayrak yarışıdır." diye konuştu.

İzmir'in her anlamda çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Yavuz Selim Köşger, şöyle devam etti:

"İzmir hem tarımda, hem turizmde hem de sanayi ve hizmet sektöründe çok önemli bir potansiyele sahip. Tek bir alanda değil çok alanda İzmir marka olmuş bir şehir. İzmir hem eğitimli, aydın insanların memleketi hem de ciddi eğitim kapasitesi olan bir şehir. 9 üniversitesi olan, 700 bini aşkın ortaöğretimdeki öğrencisiyle eğitim, öğretim kadrosuyla çok önemli bir şehir."

Köşger, devletin bütün kurumlarının uyum içerisinde, yerel aktörleri de işin içerisine katarak İzmir'i daha iyi bir noktaya taşımak istediklerini bildirdi.

Meslek hayatının başında 1993 yılında Beydağ ilçesinde 3 ay kaymakam vekilliği yaptığını aktaran Vali Köşger, Aydın Valisi olarak da sık sık kente geldiğini de sözlerine ekledi.