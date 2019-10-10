Vali Köşger'in çağrısı Bergama'dan karşılık buldu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in yapılmakta olan Adnan Menderes Müzesi'nde vatandaşların sergilenmesini istedikleri eserleri kendilerine ulaştırmaları çağrısına, İzmir'in Bergama ilçesinden bir vatandaş tarafından karşılık buldu.



Vali Köşger'in Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile ilgili çağrısı karşılık buluyor. Vali Köşger'in müze için yaptığı çağrının ardından İzmir'in Bergama ilçesinden bir vatandaş elinde bulunan Adnan Menderes ile ilgili materyalleri müzede sergilenmesi için Aydın Valiliği'ne gönderdi.



Geçtiğimiz günlerde Vali Sayın Yavuz Köşger Aydın ve tüm Türkiye genelinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Adnan Menderes Demokrasi Müzesinde sergilenmesini istediğiniz, sergilenmesine değer bulduğunuz Adnan Menderes'le, o dönemle, Demokrat Parti'yle, o dönem ki siyasetle ilgili veya müzede sergilenmesinin anlam katacağını düşündüğünüz eserleri bize ulaştırın. Bu müzede sizin isminizle birlikte sergileyelim" diye konuşmuştu.



Vali Köşger, konu ile ilgili olarak çağrısını tekrarlayarak, "Bu vesile ile yine vatandaşlarımıza çağrımızı tekrar ediyor, ellerinde o döneme ait her türlü eseri müzemizde sergilenmek üzere bizlerle paylaşmalarını istiyoruz" dedi. - AYDIN