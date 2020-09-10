Vali Köşger: İzmir'de koronavirüs kontrol altında - Son Dakika

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle şehir içi otobüsleri ve metrolara yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Vali Köşger, "Hastanelerimizde yüzde 52 civarında yoğunluk var. Koronavirüs, İzmir'de kontrol altında gidiyor" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile beraber, Konak ilçesine bağlı Bahribaba Aktarma Merkezi'ndeki ESHOT otobüslerini ve İzmir Metrosu'nu gezerek, koronavirüs denetimi yaptı. Toplu taşıma araçlarına getirilen kısıtlama uygulamasının yanı sıra maske denetimi de yapan Vali Köşger, bir otobüste birbirlerine yakın oturan 2 kişiden yerlerini değiştirmelerini istedi. Metroya binen Köşger, buradakilere de uyarılarda bulundu.