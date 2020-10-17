Vali Köşger, İzmir'de pandemide artış olduğunu açıkladı - Son Dakika

Vali Köşger, İzmir'de pandemide artış olduğunu açıkladı

17.10.2020 04:15
Vali Köşger, İzmir'de pandemide artış olduğunu açıkladı, System.String[]

Vali Köşger, İzmir'de pandemide artış olduğunu açıkladı İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında havalimanında denetim gerçekleştirdi.

Vali Köşger, İzmir'de pandemide artış olduğunu açıkladı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında havalimanında denetim gerçekleştirdi. İzmir'de son dönem bir artışın söz konusu olduğunu belirten Vali Köşger, toplum sağlığı için herkesin kişisel önlemlerini alması gerektiğini vurguladı.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile bugün 81 ilde koronavirüs ile mücadele kapsamında eş zamanlı denetim yapıldı. İzmir'deki kontroller, Vali Yavuz Selim Köşger öncülüğünde güvenlik güçlerinin katılımıyla gerçekleşti. Denetimlerin adresi ise İzmir Adnan Menderes havalimanı oldu. İçişleri bakanlığının genelgesi kapsamında tüm yaşam alanları kontrol edildi. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıldı. Vali Köşger, kontrol edilen kafe ve restoranlarda karşılaştığı vatandaşlar ile sohbet de etti. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Vali Yavuz Selim Köşger, "Denetimleri arttırmaya çalışıyoruz. Bugün havalimanında denetim yaptık. İzmir'deki hemşirelerimiz maske hijyen ve sosyal mesafe gibi konulara dikkat ediyorlar. Havalimanında da maskesiz kimse yoktu. Dış hatlarda da yurt dışına giden yolcular yönelik testler yapılıyor. 30 saniye içinde örnek alınıyor 2,5 saat içerisinde ise sonuç veriliyor. Bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.
İzmir'de son dönemde bir artışın söz konusu olduğunu belirten Vali Köşger, "Vaka artışlarının sebebini bizler de henüz çözebilmiş değiliz. Aldığımız tedbirlerle bu artışların olmaması lazım. Görebildiğimiz kadarıyla hemşirelerimiz gereğince riayet ediyorlar kurallara. Toplu taşıma kuralları uygulatıyoruz. Üye giriş çıkışlarında önlem aldık. Denetimler üst seviyede. Bunu anlamaya çalışıyoruz ona yönelik çalışmalarımız sürmekte" dedi.
Yaşanan ölümlerin hala 65 yaş üstü kişilerde daha sık görüldüğünü belirten Vali Köşger, her yaş grubundan kişilerin virüse yakalandığını ifade etti. Aşı bulununcaya kadar herkesin kendi sağlığına dikkat etmesi için çağrıda bulunan Vali Köşger, okullarda ise herhangi bir vakanın olmadığını da belirtti.

Selim Köşger, toplum, İzmir, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger, İzmir'de pandemide artış olduğunu açıkladı - Son Dakika

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