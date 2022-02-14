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Vali Köşger: İzmir'de şu an vaka sayısında ciddi düşüş söz konusu - Son Dakika

Vali Köşger: İzmir'de şu an vaka sayısında ciddi düşüş söz konusu

14.02.2022 11:52
Vali Köşger: İzmir'de şu an vaka sayısında ciddi düşüş söz konusu

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Bakanlık tarafından açıklanan rakamların bir hafta geriden geldiğini belirterek, şu an kentteki vakalarda ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu söyledi.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Bakanlık tarafından açıklanan rakamların bir hafta geriden geldiğini belirterek, şu an kentteki vakalarda ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının son bir haftada İzmir'de, 961.57'den 1229.37'ye yükseldiği açıklandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bakanlığın açıkladığı rakamlar 1 hafta önceki rakamlar. Şu an vaka sayısında ciddi bir düşüş söz konusu. Hastanelerdeki servis ve yoğun bakım ünitelerinde de olumsuzluk yok. Buna rağmen vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dikkatli olsunlar, kişisel korunma önlemlerini ihmal etmesinler" dedi.


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Yavuz Selim Köşger, Fahrettin Koca, Twitter, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger: İzmir'de şu an vaka sayısında ciddi düşüş söz konusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Köşger: İzmir'de şu an vaka sayısında ciddi düşüş söz konusu - Son Dakika
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