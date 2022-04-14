Vali Köşger, İzmir için "uyuşturucu" uyarısı yaptı - Son Dakika
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Vali Köşger, İzmir için "uyuşturucu" uyarısı yaptı

14.04.2022 12:31
Vali Köşger, İzmir için "uyuşturucu" uyarısı yaptı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde Türkiye'de birinci çıkan İzmir'in bağımlılıkla mücadelede daha tedbirli olması gerektiğini söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde Türkiye'de birinci çıkan İzmir'in bağımlılıkla mücadelede daha tedbirli olması gerektiğini söyledi.

İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Balçova Termal Otel'de düzenlenen "İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"nda konuşan Köşger, uyuşturucuyla mücadele konusunda polisiye tedbirlerin alındığını hatırlattı.

Mevcut şartlarda 10 bağımlıdan sadece birini rehabilite edilebildiğine işaret eden Köşger, "Mesele bağımlı hale gelmeden, o yola hiç girmeden insanların normal hayatını sürdürmesini sağlamak. İzmir'de maalesef birçok suçun temelinde uyuşturucu bağımlılığı var. Hırsızlık olaylarına karışan birçok kişinin uyuşturucu temini için bu suça karıştıklarını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Çocukları ve gençleri iyi eğitilerek geleceğe hazırlamak istediklerinin altını çizen Köşger, İzmir'de önceliklerinden birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu kaydetti.

Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde Türkiye'de birinci çıkan İzmir'in bağımlılıkla mücadelede daha tedbirli olması gerekiyor. Aksiyon almamız lazım, ertelenemez bir durum. Hepimizi inisiyatif alarak bu sorunu yüreğimizde hissetmeliyiz. Ne yapmamız lazım? Nasıl bu çocukları milletin zenginliğine dönüştürebiliriz? Nasıl rehabilite edebiliriz? Bu çalıştayda bu konularla ilgili önemli sonuçlar çıkaracağını düşünüyorum."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise uyuşturucu bağımlılığı konusunda kent genelinde 7 bağımlılık danışma merkezinin bulunduğunu, bu sayıyı yıl sonuna kadar 10'a çıkarmayı planladıklarını aktardı.

Yetişkinler için Ege Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde AMATEM'in hizmet verdiğini hatırlatan Öztop, çocuklar ve gençler için ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Bircan Birkan da kent genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hakkında bilgi verdi.

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Yavuz Selim Köşger, Uyuşturucu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Köşger, İzmir için 'uyuşturucu' uyarısı yaptı - Son Dakika


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