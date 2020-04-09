Vali Köşger karantina altındaki vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Cezayir'den getirilerek KYK Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan vatandaşları ziyaret etti.



Yurt dışından gelen ve Korona virüs tedbirleri kapsamında KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreci devam ediyor. Cezayir'den uçakla alınıp Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 449'u Aydın'daki yurtlarda yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantinaya alındı.



Valimiz Köşger, Cezayir'den getirilip Efeler KYK Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti. Vali Köşger, karantina altındaki vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. - AYDIN