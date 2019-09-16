Son Dakika Haberleri: Vali Köşger; "Menderes; cumhuriyet tarihimizde bir dönemine damgasını vurmuştur"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Köşger; "Menderes; cumhuriyet tarihimizde bir dönemine damgasını vurmuştur"

54 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Vali Köşger;

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.


Vali Köşger, mesajında; "Efeler diyarı Aydın'ımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes; Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır.


Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir.


Bu bağlamda, Aydın'ın yiğit evladı Merhum Menderes'in aziz hatırasını ölümsüzleştirmek üzere Çakırbeyli'de inşa ettiğimiz 'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaştığımızı ifade eder, aramızdan ayrılışının 58 inci yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Adnan Menderes, Menderes, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı
Firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan ailesine mesaj yolladı Altının gram fiyatı 275 liranın üzerinde işlem görüyor Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Köşger; "Menderes; cumhuriyet tarihimizde bir dönemine damgasını vurmuştur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]