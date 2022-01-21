Vali Köşger, narkotik çalışmalarını madde madde anlattı - Son Dakika

Vali Köşger, narkotik çalışmalarını madde madde anlattı

-2021'de 25 bin 783 operasyondan 30 bin 254 şüpheli şahsa işlem yapıldı

İZMİR Kentteki basın mensupları ile bir araya gelerek narkotik çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "2021 yılı içerisinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik tarafından yürütülen 25 bin 783 operasyondan 30 bin 254 şüpheli şahsa işlem yapılmış, bin 575 şüpheli şahıs bu işlemlerden tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 26 ton 160 kilogram kimyasal, 2 ton 646 kilogram esrar, 121 bin 892 gram metamfetamin, 72 kilogram 761 gram bonsai ve sentetik madde, 36 kilogram kokain, 6 kilogram eroin, 501 bin 327 adet sentetik ecza, 52 bin 885 adet extacy ele geçirilmiştir" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki basın mensupları ile bir araya gelerek emniyet, jandarma ve sahil güvenlik tarafından yapılan narkotik çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Toplantıda, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Umut Doğançay, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Albay Atıl Bayram ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, narkotik ve diğer alanlarla ilgili yapılan operasyonlar hakkında sunum yaptı. Toplantının esas odağının narkotik olduğunu vurgulayan Vali Köşger, "2021 yılı içerisinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik tarafından yürütülen 25 bin 783 operasyondan 30 bin 254 şüpheli şahsa işlem yapılmış, bin 575 şüpheli şahıs bu işlemlerden tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 26 ton 160 kilogram kimyasal, 2 ton 646 kilogram esrar, 121 bin 892 gram metamfetamin, 72 kilogram 761 gram bonsai ve sentetik madde, 36 kilogram kokain, 6 kilogram eroin, 501 bin 327 adet sentetik ecza, 52 bin 885 adet extacy ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"Temel sıkıntılardan biri uyuşturucu"

İzmir'in tespit edilen temel sıkıntılarından birisinin uyuşturucu olduğunu vurgulayan Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uyuşturucu, şehrimizde yaygın biçimde kullanılıyor. Özellikle Türkiye'de sadece İzmir'de uygulanan Narko Alan Projesi ile bütün birimler eş güdüm içinde sahada belli alanları baskılamaya çalışıyorlar. Genç yavrularımızın ve çocuklarımızın uyuşturucu maddeye erişimini engellemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu operasyonlar içinde Türkiye'de en çok bir seferde yakalanan miktarlar elde edildi. Bu aynı zamanda İzmir'in uyuşturucu tacirlerinin hedefi olduğunu gösteriyor. Bunu bütün birimlerimizle birlikte engellemeye çalışıyoruz. Sahil güvenlik, bu maddenin farklı yollardan ülkemize girişini engellemeye çalışıyor, jandarma ilin hudutlarını aşan operasyonlar yapıyor, emniyet birimlerimiz bölgeleri kontrol altında tutmaya çalışıyor."

"Mücadelenin esası, gençlerimizi bulaştırmamak"

Yapılan operasyonlar kapsamında 483 adet ruhsatsız tabanca, 181 adet uzun namlulu silah, 9 bin 821 adet tüfek ele geçirildiğini sözlerine ekleyen Vali Köşger, "Uyuşturucuyla ilgili mücadelenin esası, gençlerimizi buna bulaştırmamak. Bulaştıktan sonra veya bağımlı hale geldikten sonra 10 gençten ancak 1'ini rehabilite edebiliyoruz. Esas olan uyuşturucuya bu gençleri bulaştırmadan o gençlik koridoru denilen alandan geçirmek. İş güç sahibi yapıp memlekete faydalı hale getirmek esastır. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projemiz devam ediyor. Herkesten önce çocuğundaki anormallikleri anneler fark ediyor. Anormallikleri anladığı an annenin bizimle nasıl temas kuracağını arkadaşlarımız anlatmaya çalışıyor. Ortamı düzeltmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda ayrıca ilimizdeki 921 metruk bina tespit edildi. Bunlardan 387 tanesi yıkıldı. 339 binanın girişi kapatıldı. 185 binayla da ilgili işlemler devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

İş sahibi yapılıyorlar

Şehir merkezindeki dezavantajlı bölgelere ve okullara yoğunlaştıklarını dile getiren Vali Köşger, Milli Eğitim ile koordine olarak okullarda proje uyguladıklarını belirtti. Vali Köşger, "Okullarda koçluk sistemini uyguluyoruz ve ailelerle iş birliği yaparak çocuklarımızı yeteneklerine göre destekleyerek çıkarmaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda kronik sorunlar var. Kısır döngüye girmiş aileler olabiliyor. Anne baba cezaevine uyuşturucudan girmiş. Çocuk gözünün önünde onu görüyor. Islah olsa bile çıktığı zaman bazı vatandaşlar bu kişilere iş vermede tereddüt yaşıyor. İş bulamayınca yeniden kısır döngüye giriyor. Bunları önlemek için de İŞKUR ile Halk Eğitim ile iş birliği içindeyiz. Geçtiğimiz yıl bu çalışmaları 30 kat arttırdık" dedi.

Verilerle İzmir

Toplantıda verilen bilgilere göre, son 5 yıl içerisinde 4 bin 944 kaçakçılık ve organize suç olayı meydana gelirken bu olaylara karışan 6 bin 692 şüpheli yakalandı ve 571 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. 2021 yılı içerisinde bir önceki yıla göre olay sırasında yüzde 55'lik artış, şüpheli sayısında yüzde 31'lik artış, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 31'lik artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 60'lık artış sağlandı. Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında son 5 yılda 30 organize suç olayı meydana geldi, bu olaylarda 381 şüpheli yakalandı ve 151 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. 2021 yılı içerisinde bir önceki yıla göre operasyon sayısında 2,5 kat artış, şüpheli sayısında 4 kat artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise 3 kat artış sağlandı. Kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında son 5 yıl içerisinde bin 128 kaçakçılık ve mali suç olayı meydana geldi, bu olaylarda bin 888 şüpheli yakalandı ve 26 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 5 yılda 3 bin 2 uyuşturucu madde ve yasadışı ekim olayı meydana geldi, bu olaylara karışan 4 bin 284 şüpheli yakalandı. 2021 yılında 923 uyuşturucu madde ve yasadışı ekim olayı meydana gelirken, bu olaylara karışan bin 322 şüpheli yakalandı. 2021 yılında bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 67'lik artış, şüpheli sayısında yüzde 53'lük artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 46'lık artış yaşandı.

Siber suçlarla mücadele

Toplantıda yapılan sunumlarda, siber suçlar ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili veriler de paylaşıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 10 Ağustos 2020 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü kurulduğu bilgisi verilen toplantıda, 2021 yılı içinde siber suçlarla mücadele kapsamında fuhuş için yer ve imkan sağlama/ müstehcenlikten 229 web sayfası, yasadışı kumardan 933 web sayfası olmak üzere toplam bin 162 web sayfasının erişime engellenmesinin sağlandığı belirtildi. Türkiye genelinde sosyal medya platformlarında konusu suç teşkil eden ve herkese açık paylaşımlar yapan 26 bin 840 şahsın sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapıldı, 19 bin 40 hesap tespiti yapılarak işlem başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 2021 yılında 313 olay meydana geldi, bu olaylarda 6 bin 393 yasadışı göçmen yakalandı. Bu olaylara karışan 134 organizatör yakalandı ve 46 organizatör adli makamlarca tutuklandı. 2021 yılında bir önceki yıla göre yakalanan organizatör sayısında 2 kat artış, tutuklanan organizatör sayısında da 2 kat artış yaşandı.