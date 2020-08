Vali Köşger üç ilçenin muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dikili, Urla ve Foça ilçelerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ağustos Ayı Muhtarlar toplantısı kapsamında Dikili, Urla ve Foça İlçelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi. İzmir'deki ilk muhtarlar toplantısına başkanlık eden Vali Köşger, muhtarlarımızın talepleri ve sorularını dinledi. Sorun ve taleplerin çözümlenmesi noktasında ilgili kurumlara talimatlarını verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Köşger, muhtarların hem seçilmiş halkın temsilcisi olduklarını, hem de devletin en kılcal noktalara uzanan temas noktaları olduklarını söyledi.

Muhtarlarla birlikte uzun süre mesaisinin olduğunu ve muhtarların öneminden bahseden Vali Köşger, " Muhtarların kamu işleyişinde bir ihtiyaç olduğunu ve böylesi bir temsil makamının da dünyada çok da fazla eşi benzeri olmadığını her alanda savunmuştuk. Beldesinde, köyünde, mahallesinde hem halkın içinden seçilmiş hem de devletin güven duyacağı, temas noktasında her zaman en kolay şekilde erişilebilir olan muhtarlarımız sistemin vazgeçilmiş unsuru olarak varlığını devam ettirecektir. Bu toplantımızda talep ve sorunlarınız ilgili kurum ve kuruluşlarımızın amirlerine aktarılıyor. Çözülmesi gereken sorunlar anında çözülüyor, çözülmesi mümkün olmayanlarda not ediliyor ve takip ediliyor" dedi.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin sadece tek alanda değil birçok alanda her türlü imkanının olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Bölge potansiyeli çok yüksek olan bir bölge. Rabbim bu bölgeye cömert davranmış, tarım, turizm, sanayi, hizmet sektörü ve benzeri birçok alanda önü açık olan bir yer. İzmir ise Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi, İstanbul'dan sonra en çok katma değerin, en yüksek ihracatın olduğu ve üretimin yapıldığı, en çok verginin ödendiği, 27 milyar dolar ihracatının olmasına rağmen; potansiyelinin üçte birini kullanan bir şehir. Bu anlamda şehrin potansiyelini tam anlamda kullanabilmemiz için birbiriyle uyumlu, çelişmeyen, birbirini tamamlayan, her bir santimetre karesine özen ve ihtimamla dokunulmuş, her bir insanı kendi kabiliyetleri noktasında milli amaçlar doğrultusunda istihdam edilmiş şehir noktasına getirmemiz gerekiyor. Biz bu toplantılarla bu ideal doğrultusunda muhtarlarımızın taleplerini, yapılacak işler ve kendi alanlarındaki potansiyellerini söylemeleri noktasında not almaya hazırız "ifadelerini kullandı. - İZMİR