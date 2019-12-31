Vali Köşger; "Yeni bir şevk ve enerjiyle Aydın'ımızın sesini daha gür bir şekilde duyurmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Köşger; 'Yeni bir şevk ve enerjiyle Aydın'ımızın sesini daha gür bir şekilde duyurmalıyız' - Son Dakika

Vali Köşger; "Yeni bir şevk ve enerjiyle Aydın'ımızın sesini daha gür bir şekilde duyurmalıyız"

7 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yılbaşı nedeniyle yayımladığı mesajda, Aydınlılara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Vali Köşger;

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yılbaşı nedeniyle yayımladığı mesajda, Aydınlılara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.


Vali Köşger, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Aynı ilde yaşayan insanlar olarak bizlerin en önemli sorumluluğunun, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü davranmak olduğunu unutmayalım.


Bununla birlikte, daha güzel gelecek için hepimizin dünün muhasebe ve mukayesesini en iyi şekilde yaparak, toplumun tüm kesimleriyle birlikte el ele, gönül gönüle vererek daha iyiye ulaşmak için daha çok çalışmalı, yeni bir şevk ve enerjiyle Aydın'ımızın daha müreffeh, küresel bir vizyonla ve uluslararası bir cazibe merkezi olması, sesini daha gür duyurabilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılla birlikte ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar gelmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Saygıdeğer Aydınlı hemşerilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın, Şehit yakınları ve Gazilerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - AYDIN

Selim Köşger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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