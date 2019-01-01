Vali Köşger Yeni Yıla Güvenlik Güçleriyle Birlikte Girdi
7 dakika önce
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yılın ilk dakikalarında halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Aydın
Valisi Yavuz Selim Köşger
, yeni yılın ilk dakikalarında halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret etti.
2019 yılını görevi başında olan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte karşılayan Vali Yavuz Selim Köşger, Muğla
Karayolu Aydın Girişi Polis
Uygulama Noktasını, İncirliova
Karayolu Polis Uygulama Noktası, Otoyol Gişeler Girişi Polis Uygulama Noktası ile Umurlu
Aydın Girişi Jandarma
Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde denetledi. Görev yapan personelin ve kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayıp ikramlarda bulunan Vali Köşger'e Efeler
Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ile Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan eşlik etti.
2019 yılının sağlık ve huzur getirmesini dileyen Vali Köşger, "Emniyetimiz yaklaşık 2 bin 500 personel 470 ekiple, jandarmamız da 500'ün üzerinde ekiple ve 90 araçla tüm il sathında vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yılı idrak etmeleri için teyakkuz halinde olup alınması gereken tüm tedbirleri aldılar. Gecelerini gündüzlerine katarak bütün iklim koşullarında vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin bütün noktalarında olduğu gibi Aydın'ımızda da güvenlik güçlerimiz fedakar ve kahramanca üzerine düşen görevi yaz kış, yılbaşı bayram demeden vazifelerini yapıyorlar. 2019'un 2018'den daha iyi bir yıl olması temennisi içerisindeyiz" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:02 Kaynak: İHA
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