Son Dakika Haberleri: Vali Köşger Yeni Yıla Güvenlik Güçleriyle Birlikte Girdi

Vali Köşger Yeni Yıla Güvenlik Güçleriyle Birlikte Girdi

7 dakika önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yılın ilk dakikalarında halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Köşger Yeni Yıla Güvenlik Güçleriyle Birlikte Girdi, System.String[]
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yılın ilk dakikalarında halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

2019 yılını görevi başında olan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte karşılayan Vali Yavuz Selim Köşger, Muğla Karayolu Aydın Girişi Polis Uygulama Noktasını, İncirliova Karayolu Polis Uygulama Noktası, Otoyol Gişeler Girişi Polis Uygulama Noktası ile Umurlu Aydın Girişi Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde denetledi. Görev yapan personelin ve kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayıp ikramlarda bulunan Vali Köşger'e Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ile Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan eşlik etti.

2019 yılının sağlık ve huzur getirmesini dileyen Vali Köşger, "Emniyetimiz yaklaşık 2 bin 500 personel 470 ekiple, jandarmamız da 500'ün üzerinde ekiple ve 90 araçla tüm il sathında vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yılı idrak etmeleri için teyakkuz halinde olup alınması gereken tüm tedbirleri aldılar. Gecelerini gündüzlerine katarak bütün iklim koşullarında vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin bütün noktalarında olduğu gibi Aydın'ımızda da güvenlik güçlerimiz fedakar ve kahramanca üzerine düşen görevi yaz kış, yılbaşı bayram demeden vazifelerini yapıyorlar. 2019'un 2018'den daha iyi bir yıl olması temennisi içerisindeyiz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:02 Kaynak: İHA

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