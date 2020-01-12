Vali Köşger; "Yerli ve milli üretimi destekliyoruz" - Son Dakika
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Vali Köşger; "Yerli ve milli üretimi destekliyoruz"

6 saat önce

Nazilli Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Köşger;

Nazilli Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.


Elit Fuarcılık organizasyonu ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nazilli Tarım Fuarı üçüncü gününde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ağırladı. Vali Köşger'i, İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi başta olmak üzere Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Borsa Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler, ÖRKOP Başkanı Ünal Önal, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger ve çok sayıda vatandaş karşıladı.


Vali Köşger, ilk olarak Nazilli Belediyesi'nin fuar alanındaki standını ziyaret etti. Burada Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Köşger'e geçtiğimiz günlerde resmi olarak faaliyetlerine başlayan Naz-Koop ile ilgili bilgi verdi. Vali Köşger daha sonra tek tek stantları gezerek üretici firmalarla çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Vali Köşger, fuarların ekonomiye olumlu katkılar yaptığına işaret ederek; "Aydın tarımın başkentlerinden birisi. Burada tarım her zaman ekonominin lokomotifi konumunda. Nazilli'miz ise tarımsal mekanizasyonun önderlerinden birisi. Dolayısıyla Nazilli'de böyle bir tarım fuarının açılmış olması ve bu yıl üçüncüsünün yapılıyor olması çok önemli ve bizi çok memnun ediyor. Neredeyse tüm statlarımızı tek tek gezdik. Üreticilerimiz çağın ve teknolojinin gereklerini yerine getirerek büyük bir özveri ile üretim yapmaya devam ediyorlar. Tarımsal mekanizasyon konusunda Aydın'ın önder rolünü devam ettirebilmesi için yerli firmaların da artarak devam etmesi lazım. Tüm yerli firmalarımızın bu tür fuarlara daha fazla katılım sağlaması gerekiyor. Bizler tüm gücümüzle yerli üretimi destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.


Nazilli Ticaret Odası'nın standını ziyaret ederek burada üretici kadınların incirden üretmiş oldukları yeni ürünleri de tatma fırsatı bulan Vali Köşger, Aydın'ın tarımsal ürünlerinin katma değer kazanarak pazarlanmasının önemini vurgulayarak, "Bizim üzerinde durduğumuz asıl konu bu. İnciri yetiştir, dalından kopar, sat değil. Böyle olduğunda parayı başkaları kazanıyor. Hedefimiz; üzerine bir katma değer katarak tüketiciyle buluşturmak. Biz istiyoruz ki Aydın kazansın. Bunlar işlenmeli, ilerletilmeli, bilgi-fikir katılmalı" diye konuştu.


Köşger ayrıca, Nazilli'de üretimi yapılan çam kozalağı reçelinden de tadarak, bu reçeli üreten girişimci Nilgün Özkurt'u kutladı. Girişimcilerin artması için devlet olarak destekleyeceklerini söyledi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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