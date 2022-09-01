Vali Köşger, yıkılarak yeniden inşa edilen okul binalarını yerinde inceledi

- İzmir'de okul binalarının deprem güvenliği için ciddi süreç yönetiliyor

İZMİR İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesinde İzmir'de depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılarak yeniden inşa edilen okul binalarını yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Vali Köşger, okul binalarının deprem güvenliği için ciddi bir sürecin yönetildiğini söyledi.

İzmir Valisi yavuz Selim Köşger, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, kentte depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen okul binalarını yerinde inceledi. Buca ilçesi İzkent Mahallesi'nde bulunan İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nu incelemekle programını başlatan Vali Köşger'e, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de eşlik etti.

"122 okulun 17 tanesi yıkılarak yeniden inşa edildi"

Okuldaki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılması ve güçlendirilmesi kararlaştırılan okullarla ilgili ciddi bir süreç yönetildiğini açıkladı. Vali Köşger, "2022-2023 Eğitim- Öğretim yılına çok az bir zaman kala yapımını gerçekleştirdiğimiz bir okulun bahçesindeyiz. Burası daha önce bir hayırseverimiz tarafından yaptırılmış ancak deprem yönetmeliği şartlarını karşılamadığı için İzmir'deki birçok okul gibi depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkıldı ve devletimiz tarafından yeniden yaptırıldı. Bu yıl eğitim öğretime kazandırılacak ve hizmet vermeye başlayacak. İzmir'de deprem öncesi bir süreç başlatmıştık. Okulların depreme dayanıklılığı ile ilgili taramalar yapılıyordu. 283 okulun depreme dayanıksızlığı nedeniyle ya yıkılmasına ya da güçlendirilmesine karar verildi. Bununla ilgili devletimiz ciddi bir süreç yönetiyor. İzmir'de yıkımına karar verilen 122 tane okul var. Bu 122 okulun 17 tanesi şu an itibariyle yıkılarak yeniden inşa edildi. Bunlarda 47 okulun yapım süreci devam ediyor. Geriye kalan okullarla ilgili de 20'sinin yapı ruhsatlandırma süreci devam ediyor. Onları da en seri şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Onarıma 160 milyon TL ödenek

Okullara onarım için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 160 milyon lira ödenek ayrıldığını belirten Vali Köşger, "Güçlendirme çerçevesinde 3 okulumuzun işlemi tamamlandı, 13 okulumuzun işlemleri devam ediyor. Okullarımıza onarım anlamında 160 milyon TL'lik ciddi bir ödenek ayırdık. 283 okulumuzun büyük ve küçük onarımları bu ödenek ile gerçekleştirildi. Bu da çok ciddi bir rakam. Devletimiz eğitim öğretim konusunda hiçbir imkanı esirgemiyor. Bu konuda da İzmir'e pozitif ayrımcılık yapılıyor. Sayın Milli Eğitim Bakanımız İzmir'e pozitif ayrımcılık yapılacağını ifade etti. İzmir'de ilköğretim ve ortaöğretimde yaklaşık 738 bin öğrenci, 56 bin öğretmen var. 6 buçuk milyon kitap sıraların üzerine bırakıldı. Bu sene ilaveten yardımcı ders kitapları da bırakıldı. Yaklaşık 4 milyon civarında yardımcı ders kitabı İzmir'deki öğrencilere ulaştırılacak. Yaklaşık 3 bin hizmetli okullarımızda görevlendirildi" sözlerine yer verdi.

"Herhangi bir bağış toplanmayacak"

Öte yandan devlet tarafından okulların tüm eksiklerinin, ayrılan ödeneklerle giderildiğini söyleyen Vali Köşger, okul yönetimlerinin velilerden herhangi bir bağış toplayamayacağını belirtti. Bu yıl yaklaşık 50 milyon TL'lik ödenek ile okulların eğitim öncesi faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri, kırtasiye, temizlik malzemesi, doğalgaz bağlantısı gibi işlemleri yapabilmeleri için imkanlar sağlandığını belirten Vali Köşger, "Milli Eğitim Bakanlığımızın çok açık ve net bir ifadesi var; herhangi bir bağış toplanmayacak. Devletimiz okullarımızın ihtiyaç duyduğu bütün ödenekleri sağlayacak" diye konuştu.