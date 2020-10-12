Vali Köşger, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı - Son Dakika

Vali Köşger, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı

12.10.2020 12:47
Vali Köşger, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda ikinci aşamanın başlaması dolayısıyla Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulundaki törene katıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda ikinci aşamanın başlaması dolayısıyla Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulundaki törene katıldı.

Sınıfları ziyaret eden Köşger öğrencilere dezenfektan, maske, kolonya, silgi, boya ve hikaye kitapları hediye etti. Köşger, EBA destek noktasını ziyaret etti. Köşger, öğretmenlerden de bilgi aldı. Köşger, törenin anısına bahçeye zeytin fidanı dikti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köşger, okulların kısmen de olsa açılmasıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Köşger, ülke olarak salgına kısa zamanda adapte olduklarını ve eğitimde de adaptasyonun gerçekleştiğini belirtti.

İzmir'de 545 noktada, evinde internet erişimi olmayan çocuğa destek verildiğini, 30 EBA destek aracı olduğunu ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Online eğitime de çok kısa sürede adapte olan ülkelerden birisiyiz. İlkokuldan üniversiteye her düzeyde adapte olundu ve eğitim aksatılmadan yürütülmeye çalışılıyor. Buna rağmen öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmelerde yüz yüze eğitimin yerinin hiçbir şekilde doldurulamayacağı ifade ediliyor. Bence de doğrudur. Eğitim sadece bir didaktik yukarıdan üstenci bir söylemle gerçekleşen bir şey değil. Bizzat çocuğun yüzüne bakarak, başını okşayarak, ona öğretmenlerimizin kendi halleriyle örnek olarak, terbiye vererek gerçekleştirdikleri bir süreç. Bu anlamda yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey dolduramaz."

Bugün ikinci aşamada öğrenciler için yüz yüze eğitimin başladığını aktaran Köşger, "İnşallah kısa sürede bu sağlık sorununun, tüm dünyayla birlikte ülkemizden de kaybolup gitmesini temenni ediyorum. Bütün meslekler işinin başına dönsün, ülke normal çalışma düzenine dönsün." ifadelerini kullandı.

Selim Köşger, Fatih Sultan, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Köşger, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı - Son Dakika

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