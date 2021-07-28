Vali, Kütahya Barosu'nun yeni yönetime başarılar diledi - Son Dakika

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Kütahya Barosu yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu