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Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

05.07.2021 18:48

Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi Vali Salih Ayhan, LGS sınavında il genelinde ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim etti Sivas Valisi Salih Ayhan, LGS sınavında il genelinde ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul ederek çeşitli...

Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Vali Salih Ayhan, LGS sınavında il genelinde ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim etti

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, LGS sınavında il genelinde ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Mili Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ve 2021 Liselere Giriş Sınavında Sivas ilinde 1'inci olan Elif İpek Ulusoy, 2'inci olan Saima Rana Gülez ve 3'üncü olan İrfan Göçer'i aileleri ile birlikte makamında kabul etti. Öğrenci ve velileri kutlayan Vali Salih Ayhan, ilk 10 bine giren 136 öğrenciyi de ödüllendireceklerini ifade etti. İlimizin 2019 Liselere Giriş Sınavı'nda Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Vali Ayhan, bu süreçten sonra bir durum değerlendirmesi yaparak 2 yıldır yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme Projesi'nin hayata geçtiğini anımsattı. 2020 yılında Türkiye ortalamasının 10 puan üzerine çıktıklarını vurgulayan Vali Salih Ayhan, geçen yıl iki birinci çıkardıklarını söyledi. 2021 yılında izleme sınavlarını, yüz yüze sınav ve çevrimiçi sınav sayılarını artırdıklarını belirten Vali Ayhan, materyal desteği ile birlikte DYK'ların da içinin zenginleştirildiğini dile getirerek, öğretmenlerin ve öğrenci ailelerinin birlikteliği ile 2021 yılında Türkiye ortalamasının 13 puan üzerine çıktıklarını ifade etti.

"Sivas LGS'de İlk 10 İçerisinde"

İlimizdeki sonuçların Sivas'ı ülke genelinde ilk 10'a taşıdığını belirten Vali Salih Ayhan, "2020 yılında ilk 10 bine giren öğrenci sayımız 121 iken bu sene 136'ya ulaştı. İl genelinde ilk 150'ye giren ilçe ve köylerdeki öğrenci sayısı 9 kişiydi. Geçen yıl 22'ye çıktı. Bu yıl da 25'e çıktı. İl genelinde başarı çıtası yükseliyor, okullar arasındaki eğitim farkı da kapanıyor" dedi.

"250 Bin Kitabı Öğrencilerle Buluşturduk"

Kitap okuma projesinin de eğitime ve başarıya büyük katkı sağladığını belirten Vali Ayhan, "Bu sınavda çok kitap okuyan daha başarılı olur. Bir yıl içerisinde yaklaşık 250 bin kitabı çocuklarımız ile buluşturduk. İlimiz bir önceki yıla göre başarısını artırdı ve ülkemizdeki en başarılı iller arasına girdi" diye konuştu.

"Sivas, Eğitim Şehri Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor"

Eğitimde fiziki altyapının çok iyi olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, "Ülkemizin en iyi okulları Sivas'ta. Öğretmenlerimiz ve okul-aile birliği güzel bir birliktelik sergiliyor. Sivas eğitim şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu belirten Vali Ayhan, ilimize ait bir sözü anımsatarak "Bir çocuğu anasının tavası, babasının kesesi, hocasının nefesi, çocuğun da hevesi okutur. Tekrar çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Ayhan, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi
Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi
Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi
Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Salih Ayhan, Türkiye, Sivas, LGS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika


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