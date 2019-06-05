Vali Lübcke'nin arkasından çirkin paylaşım

CİNAYET masası ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk tespitine göre 65 yaşındaki Lübcke, küçük kalibreli bir silahla yakın mesafeden vuruldu. Valinin katil veya katilleri bulunamadığı, cinayetin sebebi de belirlenemediği için eşi ve iki oğlu polis tarafından koruma altına alındı. Aile bilinmeyen bir adreste tutuluyor. Komşuları CDU üyesi valiyi cinayet günü öğleden sonra bahçede çimleri biçerken, akşam saatlerinde de terasta otururken gördükleri bilgisini polise verdi.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR Polis
şimdi cinayeti çözmek için çok bu soruların cevabını arıyor; Silah sesini duyan olmadı mı? Katil susturucu mu kullandı? Vali ile katili arasında boğuşma veya tartışma yaşandı mı? Katil evin bahçesine nereden girdi? Komşulara ve çevredekilere görünmeden bahçeye nasıl girdi? Bahçeye girmeden önce bir süre çevrede saklandı mı? Vali katili tanıyor muydu?
NEONAZİLER SEVİNDİ
Lübcke'nin ölümü ülkede sadece aşırı sağcıları mutlu etti. Neonaziler, Facebook
'tan yaptıkları paylaşımlarla valinin ölümüne sevindiklerini gizlemedi. Irkçılar, sığınmacılara ve Başbakan Angela Merkel
'in mülteci politikalarına sahip çıkan Lübcke'nin bu tutumunu hatırlatarak, "Asla iyi bir iş yapmadın" mesajını paylaştı. Valinin 2015'te mülteci politikalarından dolayı küfür ve hakaret edenlere yönelik söylediği, "Bazı değerlere sahip olmayanlar ülkeyi terk etsin" çağrısına da atıfta bulunan ırkçılar, "Bazı şeyler bize uymadığı için ülkeyi terk etmemiz gerekiyordu. Şimdi o terk etti. Yazık olmadı" paylaşımını yaptı.
Bu mesajlar, "Cinayetin arkasında neonaziler mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Soruşturmayı sürdüren polis, cinayetin siyasi boyutunu da göz önünde tutuyor. Öte yandan savcılık, paylaşımı yapanlar hakkında inceleme başlattı. Bu tür paylaşımların hukuken ceza karşılığı olup olmadığı araştırılıyor.