Vali Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı

SORUŞTURMA ekibi, DNA incelenmesinde alınan sonucun daha önce poliste kaydı bulunan 45 yaşındaki kişiyle uyuştuğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen özel kuvvetler, zanlıyı dün gece yarısı Kassel
'de gözaltına aldı. Zanlı, sorgusundan sonra Kassel Cezaevi'ne kondu. Basında yer alan haberlere göre yakalanan zanlının polisteki kaydı kabarık ve aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı biri. Savcı, cezaevine konulan zanlının geçen hafta yolcu gemisinde yakalanıp sorgusundan sonra serbest bırakılan şüpheliyle aynı kişi olmadığı bilgisini verdi.
İki çocuk babası Lübcke, 2 Haziran'da evinin bahçesinde kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Başbakan Angela Merkel
'in mülteci politikalarını savunan Lübcke, 2015'te aşırı sağcı ve sağ popülist çereler tarafından tehdit edilmişti. Lübcke'nin ölümünden sonra sağ popülist çevreler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla sığınmacı dostu valinin ölümünden memnuniyet duyduklarını yazmıştı.