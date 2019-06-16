Son Dakika Haberleri: Vali Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı

1 saat önce

SORUŞTURMA ekibi, DNA incelenmesinde alınan sonucun daha önce poliste kaydı bulunan 45 yaşındaki kişiyle uyuştuğunu belirledi.

Vali Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı, System.String[]
SORUŞTURMA ekibi, DNA incelenmesinde alınan sonucun daha önce poliste kaydı bulunan 45 yaşındaki kişiyle uyuştuğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen özel kuvvetler, zanlıyı dün gece yarısı Kassel'de gözaltına aldı. Zanlı, sorgusundan sonra Kassel Cezaevi'ne kondu. Basında yer alan haberlere göre yakalanan zanlının polisteki kaydı kabarık ve aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı biri. Savcı, cezaevine konulan zanlının geçen hafta yolcu gemisinde yakalanıp sorgusundan sonra serbest bırakılan şüpheliyle aynı kişi olmadığı bilgisini verdi.

İki çocuk babası Lübcke, 2 Haziran'da evinin bahçesinde kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikalarını savunan Lübcke, 2015'te aşırı sağcı ve sağ popülist çereler tarafından tehdit edilmişti. Lübcke'nin ölümünden sonra sağ popülist çevreler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla sığınmacı dostu valinin ölümünden memnuniyet duyduklarını yazmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:38 
Kassel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu! Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]