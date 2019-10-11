Sivas'ın Ulaş ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle çürük raporu verilen Vali Lütfi Tuncel Ortaokulunun yıkımına başlandı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve 1988 yılında birinci katı, 1998 yılında ikinci katı yapılan okulla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından deprem raporu hazırlandı. Yüzde 40 çürük raporu verilen okulun yıkımına karar verildi.

Yıkım raporunun ardından İl Özel İdaresi okuldaki yıkım işlemine başladı.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri yeni okul binası yapılana kadar eğitimlerini Ulaş İlkokulunda sürdürecek.