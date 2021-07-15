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Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gazileriyle buluştu - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gazileriyle buluştu

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:13
Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gazileriyle buluştu, System.String[]

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaralanan kahraman gaziler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaralanan kahraman gaziler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Adıyaman Valiliğinin ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, 15 Temmuz Gazileri ve aileleri katıldı. Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gazileriyle sohbet ederek hal ve hatırını sordu.

Yemek sonrası konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu vatan 15 Temmuz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnettardır. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu milletin ruhunda her zaman vatan, millet ve bayrak sevgisi vardır. Buda bizleri geleceğe dönük olarak umutlandırıyor. Cenabı Allah bir daha bu memlekete 15 Temmuz gibi badireler yaşatmasın" dedi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz gazileriyle bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Yarın 15 Temmuz ihanet girişiminin 5 yıldönümünü idrak edeceğiz. Çok farkında değiliz belki ama 15 Temmuz bir milletin dönüm noktasıydı. 1960, 1971, 1980 ve 28 Şubat 1997 yılında adına postmodern dedikleri darbelerin sonuncusunu 15 Temmuz 2016 yılında devletin uçağını ve tankını milletin üzerine sürmek suretiyle denediler. Ama o Allah ki tuzak kuranların en hayırlısıdır. Çok şükür tuzakları başlarına geçirildi. Vatan sizlere minnettardır. O gece sizler gibi imanlı yürekler olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti esaretin pençesine düşecek, bağımsızlığını yitirecek ve bazı batılı ülkelerin kuklası konumuna gelecekti. Allah'ın yardımı, Türk Milletinin cesareti ve şehitlerimizin kanıyla o ihanet girişimi çok şükür bertaraf edildi. O gece vatan için şehit düşen 251 şehidimizin ve siz değerli gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu millet için ve bu devlet için yaptığınız fedakarlıklar asla unutulmayacaktır. Allah şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de sağlık sıhhat ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçi'nin yaptığı duanın ardından program sona erdi. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gazileriyle buluştu
Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gazileriyle buluştu

Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz, Adıyaman, Vatan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gazileriyle buluştu - Son Dakika


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