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Vali Mahmut Çuhadar'a Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar'a Ahilik Haftası ziyareti

14.09.2021 12:38
Vali Mahmut Çuhadar'a Ahilik Haftası ziyareti, System.String[]

Yüzyıllardır Anadolu'da sürdürülen bir gelenek olan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi seçilen Mustafa Korkmaz, yılın kalfası Mehmet Serhat Çelik ve yılın çırağı seçilen Tolga Kurt, Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Yüzyıllardır Anadolu'da sürdürülen bir gelenek olan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi seçilen Mustafa Korkmaz, yılın kalfası Mehmet Serhat Çelik ve yılın çırağı seçilen Tolga Kurt, Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ile oda ve kooperatif başkanları da katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, yılın ahisi seçilen Mustafa Korkmaz'a cumhuriyet altını, yılın kalfası Mehmet Serhat Çelik ve yılın çırağı seçilen Tolga Kurt'a çeyrek altın hediye ederken, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yılın ahisine, kalfasına ve çırağına gönderilen teşekkür belgelerini verdi.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Mahmut Çuhadar, yılın ahisi seçilen Mustafa Korkmaz, yılın kalfası Mehmet Serhat Çelik ve yılın çırağı seçilen Tolga Kurt'u tebrik ederek tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayıp bol ve bereketli kazançlar diledi.

Ahilik geleneğinin yüzyıllar öncesinden esnaf ve sanatkarların örgütlenmesinin temel taşı olduğunu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Esnaf ve sanatkarlarımızın özü, kökü ve temeli ahilik kültürüne dayanmaktadır. Nasıl ki bir milletin ilk çekirdeğini aile oluşturuyorsa, bir ekonominin de ilk çekirdeği ve ilk hücresi esnaf ve sanatkarlardır. Ahilik öz kültürümüzün bir yansımasıdır, iş ahlakının en üst seviyeye çıktığı bir örgütlenme biçimidir. Sosyal güvenceyi, eğitimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlayan bir yapı olarak önem arz etmektedir. Yılın ahisi seçilen Mustafa Korkmaz, yılın kalfası Mehmet Serhat Çelik ve yılın çırağı seçilen Tolga Kurt'un şahsında ahilik geleneğini, kültürünü devam ettiren, yaşatan tüm esnaf ve zanaatkarlarımızın ahilik haftasını kutluyor, bu yıl düzenlenecek Ahilik, etkinliklerinin birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar'a Ahilik Haftası ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar'a Ahilik Haftası ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Mahmut Çuhadar'a Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Mahmut Çuhadar'a Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika
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