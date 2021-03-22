Vali Mahmut Çuhadar, ÇATOM'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, GAP kapsamındaki illerde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla GAP İdaresi tarafından hayata geçirilen Çok Amaçlı Toplum Merkezini (ÇATOM) ziyaret etti.

İmamağa Mahallesindeki ÇATOM binasında kadınlara yönelik açılan kursları tek tek gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Çuhadar, el emeği göz nuru dikiş ve nakış işlemeciliği yapan kadın kursiyerlerin ürünlerini inceleyip, yetkililerden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kadın kursiyerlere çalışmalarında başarılar dileyen Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra ÇATOM bünyesinde faaliyet gösteren kreşi de ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. - ADIYAMAN