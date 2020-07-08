Vali Mahmut Çuhadar'dan Çelikhan'a ziyaret - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar'dan Çelikhan'a ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sorunların yerinde tespiti ve çözümü amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Çelikhan'la devam etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sorunların yerinde tespiti ve çözümü amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Çelikhan'la devam etti.

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Vali Mahmut Çuhadar, beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas'la birlikte Çelikhan ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing aldı.


Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Çelikhan Hükumet Konağı önünde kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ihtiyaç ve sorunlarla ilgili bir brifing alan Vali Mahmut Çuhadar, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.


Kaymakamlık ziyareti sonrası ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın ilçede halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.


Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Çelikhan Devlet Hastanesine geçerek, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.


Vali Mahmut Çuhadar, hastane ziyaretinin ardından Çelikhan esnafını ziyaret etti. İlçe halkının ve esnafının yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Vali Çuhadar, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.


Daha sonra Çelikhan Belediyesini ziyaret eden Vali Çuhadar, Belediyenin Çelikhan ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mustafa Bulut'tan bilgi aldı.


Buradaki ziyaret sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Çelikhan'da vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili Çelikhan ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı.


Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Bizim kamu yönetim anlayışımız vatandaşı kucaklayan, vatandaşı sarıp sarmalayan, onun yaralarına merhem olmaya çalışan bir yönetim anlayışı olacak. Her şeyi ben bilirim diyerek hareket eden bir devlet adamı iyi bir idareci ve iyi bir yönetici değildir. Ancak, vatandaşı dinleyen, onun dertlerine çözüm için kulak veren, çözüm yolunda azami gayreti sarf eden kamu görevlisi, gereğini bir hakkıyla yerine getirmiş olur. Kurum amirlerimiz her daim aradığında beni bulabilecektir. Sizi de vatandaşlarımız aradığında her daim ulaşılabilir olacaksınız. Cumartesi ve Pazar günü keyfime bakarım, saat 5'ten sonra yatar dinlenirim anlayışı yeni kamu hizmet anlayışı değildir. Bizim devlet anlayışımız 24 saat vatandaşa hizmeti içeren ve vatandaşı 24 saat dinleyen bir anlayıştır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Çelikhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Mahmut Çuhadar'dan Çelikhan'a ziyaret - Son Dakika
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