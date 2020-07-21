Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için çalışmalarını ve ilçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Samsat İlçesini ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti, System.String[]

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için çalışmalarını ve ilçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Samsat İlçesini ziyaret etti.


Samsat programı sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin eşlik etti.


Samsat temasları kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'ı Samsat Hükümet Konağı önünde Kaymakam Halit Yıldız, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve ilçe yöneticileri karşıladı.


Karşılama sonrası Kaymakamlık Makamına geçen Vali Mahmut Çuhadar, Kaymakam Halit Yıldız'dan ilçenin genel durumu, devam eden kamu yatırımları ve Samsat ilçesinde meydana gelen iki depremin ardından ilçenin imar ve inşa süreci ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, ilçede vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili kurum amirleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Bizim hizmet politikamız vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında kurum amirlerine ulaşılabilir olmasıdır. Kapınız vatandaşa her daim açık olacaktır. Devletle halk arasındaki diyalog hiçbir zaman kopmayacaktır. Vatandaşlarımızın talebi haklı ve hukuki ise çözüm yolunda her halükarda gayret sarf edeceğiz. Bu kanal net ve açık olduğu sürece vatandaşın devletine olan bağlılığı ve güveni hiç eksilmez. Kurum amirlerimiz bu dengeyi her daim gözetecektir. Her şeyi ben bilirim anlayışı çağımızın anlayışı değildir. Bütün kurumlarımız çalışmalarını vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getirmelidir" dedi.


Toplantı sonrası Samsat Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Halil Fırat'tan belediyenin ilçedeki hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Belediye ziyareti sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Samsat esnafını ziyaret ederek vatandaşların halini ve hatırını sorup, esnafa bereketli kazançlar diledi.


Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ziyaret defterini imzalayan Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın sorumluluk alanında halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.


Ardından Samsat Devlet Hastanesine geçen Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletirken ilçede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında Sağlık grup Başkanından bilgi aldı.


İlçe merkezindeki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, köy ve mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptı.


Gerçekleşen toplantıda muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorun ve talepleri tek tek dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, köylerin sorun ve ihtiyaçları hakkında muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.


Vali Çuhadar, Samsat ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlar tarafından toplantıda dile getirilen sorun, talep ve isteklerin takipçisi olacağını ve bu taleplerin devletin imkanları ölçüsünde yerine getirileceğine vurgu yaptı.


Vali Mahmut Çuhadar, Samsat programının son bölümünde Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesine geçerek dua etti. - ADIYAMAN

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mahmut Çuhadar, Halil Fırat, Samsat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı         
16:38
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti         
16:12
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı         
15:34
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir         
15:07
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu         
15:05
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor         
14:12
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak         
12:58
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı         
12:18
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor         
11:13
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi         
10:53
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
10:19
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı         
09:47
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları         
09:18
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 00:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei