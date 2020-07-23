Vali Mahmut Çuhadar' jandarmadan brifing - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'a yapılan çalışmalar ve genel asayiş uygulamaları ile ilgili brifinig verildi.

İl Jandarma Komutanlığına gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, komutan yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Karşılama sonrası jandarmanın şeref defterini imzalayan Vali Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la bir süre görüştükten sonra il genelinde jandarmanın sorumluluk alanında yapılan çalışmalar ile kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında brifing aldı. Adıyaman'ın sorun ve çözüm önerilerinin tespiti amacı ile il emniyet müdürlüğünden başlayarak brifing almaya başladıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Öncelikle ilimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında Jandarma ve emniyetten başlayarak brifing almaya başladık. Adıyamanlı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Emniyet ve Jandarma personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN