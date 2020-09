Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarlarını ağırladı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il genelindeki köy muhtarlarını valilik makamında ağırlayarak taleplerini dinledi.

Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş'inde hazır bulunduğu toplantıda, köy muhtarları köylerinde karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları Vali Mahmut Çuhadar'a aktardı.

Vali Çuhadar, muhtarların aktardığı sorun ve taleplerin çözümü noktasında kendisinin de bizzat konunun takipçisi olacağını ve imkanların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Köy ve mahalle muhtarlarıyla sık sık bir araya gelerek sorunların çözümü için istişarelerde bulunduklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Biz muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızla her zaman iç içe birlikte istişare ediyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi muhtarlarımız vatandaşlarımızın devlete açılan ilk kapısıdır. Çalışmalarımızın ana hedefi, ilimizin her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam ve refah seviyesini yükseltmektir. Bu hedef doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için 7/24 saat görev başındadır. Bu nedenle ziyaret ettiğimiz her yerde sorun ve talepleri dinliyor, çözüm yolunda yoğun gayret sarf ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip olduğumuz kaynaklar ve bütçe imkanları çerçevesinde şehirde ne varsa köylerimize de o hizmetlerin götürülmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Toplantı, köy muhtarlarının çeşitli konularda ihtiyaç, sorun ve taleplerini dile getirmesi ve çeşitli konularda yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN