Vali Mahmut Çuhadar, meclis üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar, meclis üyeleriyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

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İl genel meclisine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve meclis üyeleri karşıladı.


İl genel meclisine ziyarette bulunarak Mehmet Can Erdoğan Başkanlığındaki Temmuz ayı ikinci oturumuna katılan Vali Mahmut Çuhadar, il genel meclis üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman'a hizmet edeceklerini söyledi. İki haftalık valilik görevi süresince ilçelerin sorunlarının yerinde tespiti ve çözümü için ilçe gezilerine Sincik ve Gerger'le başlayarak brifingler almaya başladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Malumunuz olduğu gibi 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliğine atanmış bulunuyorum. Bizleri bu göreve layık gören cumhurbaşkanımıza ve içişleri bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Pandemi dolayısıyla uzun süredir ara verdiğiniz ve tekrar başladığınız Temmuz ayı toplantılarının sizlere ve Adıyaman'a hayırlı olmasını diliyorum. Yasaya göre il valisi özel idarenin başı ve yürütme organıdır. Sizler de karar organısınız. İki hafta önce başladığımız valilik görevinde ara vermeden merkezle birlikte ilçelerimizi de tanıma faaliyetlerine başladım. Bu kapsamda sorunların yerinde tespiti ve çözümü için dün iki uzak ilçemiz olan Sincik ve Gerger ilçelerimizi ziyaret ettik. Bundan sonra vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmek bizim temel düsturumuz olacaktır. Vatandaşa tepeden bakan, her şeyi bilen devlet anlayışı tarihin tozlu sayfalarında kalmış ve kapanmıştır. Artık halkı dinleyen, halkla birlikte yürüyen, istişare ile adım atan, vatandaşını şefkatle kucaklayıp merhametle saran kamu görevlileri, valiler, kaymakamlar ve bürokratlar vardır. Bu anlayışın karşısında ve bu anlayışa aykırı hareket edenler varsa vali olarak önce beni karşılarında bulacaklardır. İl özel idaremiz ve il genel meclisimizle her daim istişare halinde olacağız. Bizim kapımız vatandaşa her daim açık olduğu gibi sizlere de sormadan girebileceğiniz şekilde açık olacaktır. Sizler halk tarafından seçilen halkın temsilcilerisiniz" dedi.


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Vali Mahmut Çuhadar'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Adıyaman'a hizmet noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Tüm meclis üyelerimizin de tek gayeleri birlik ve beraberlik içinde vatandaşımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bunun için yoğun gayret sarf edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mahmut Çuhadar, Mehmet Can, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Mahmut Çuhadar, meclis üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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