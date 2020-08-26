Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, pandemi sürecinde il genelinde yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile sağlık yatırımları hakkında brifing aldı.

Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı, System.String[]

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, pandemi sürecinde il genelinde yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile sağlık yatırımları hakkında brifing aldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, kurumun toplantı salonuna geçerek İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'den il genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezi sayısı, hastanelerdeki mevcut durum, uzman doktor ve personel sayısı, devam eden yatırımların son durumu ile tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, güncel vakalar, il genelinde Covıd-19 nedeniyle hastanelerde tedavisi devam eden hastaların tedavi süreçleri, alınan tedbir ve önlemlerle faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaptıkları sunumdan dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'e teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Özellikle devam eden pandemi sürecinde salgınla mücadelenin ön cephesinde yer alarak mesai mefhumu gözetmeden gösterdikleri fedakar çalışmalardan dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, Adıyaman halkı adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplum sağlığı için bu kadar fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerinin heba olmaması için değerli hemşehrilerimizden de ricamız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermeleridir" diye konuştu.

Brifing sonrası Vali Mahmut Çuhadar, toplum ve ruh sağlığı merkezi başta olmak üzere Sağlık Müdürlüğünün diğer birimlerini gezerek incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı - Son Dakika

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Van Valiliği, "Bir astsubay 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu" iddialarını yalanladı Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü Akraba olan iki aile arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak Manchester United, kaleci Dean Henderson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi         
19:12
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi         
18:34
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı         
17:59
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi         
17:24
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi         
11:07
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
Melih Gökçek Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş         
10:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
Yaşlı çifti öldürdü, evin önündeki otomobili alıp kaçtı Yaşlı çifti öldürdü, evin önündeki otomobili alıp kaçtı         
10:38
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi         
10:25
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 00:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei