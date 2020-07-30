Vali Mahmut Demirtaş'ın Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, bayramların kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı duygularının paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığı, birlik ve beraberlik bilincinin ön plana çıkartılarak toplumsal birliğin tesis edildiği kıymetli zaman dilimleri olduğunu belirtti.

"Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Mutlulukları paylaşarak çoğalttığımız gibi hüzünleri de paylaşarak azaltırız. Dolayısıyla bayram günleri, sadece mutluluğu paylaşmak değil aynı zamanda hüzünleri paylaşmak için de bir fırsattır." ifadelerini kullanan Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu önemli günlerde insanlarımız ortak değerler etrafında kenetlenmeli hoşgörü, merhamet ve dayanışma duyguları içerisinde sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesine özen göstermelidirler. Bu bakımdan bayramlara yüklediğimiz anlam ve verdiğimiz değer daha bir önem kazanacaktır. Ülke olarak, sınırlarımızın içinde ve dışında huzurumuza kast eden terörle ve teröristlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğümüz bu zamanlarda idrak ettiğimiz Kurban Bayramı vesilesi ile vurgulamak istiyorum ki; birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik girişimler, sonuçsuz bir çabadan öteye geçemeyecektir. Ülkemiz milli ve dini duyguları, inançları, örf ve adetleriyle, daima birlik ve beraberlik içinde olacaktır. Sevgi ve kardeşlik içinde geçireceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nın, milletimizin yüreğine huzur vereceğine, toplumsal dayanışmamızı pekiştireceğine olan inancım tamdır."

Demirtaş, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, milletin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.